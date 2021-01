VIDEO Luna Rossa vs Ineos UK | rivivi la regata della Prada Cup con ben 9 cambi al vertice

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) E’ tramontato il sogno didi agguantare direttamente la finaleCup di vela in corso di svolgimento ad Auckland (Nuova Zelanda). L’imbarcazione italiana è stata sconfitta per 33 secondi dagli implacabili britannici diUK, che dunque hanno conquistato la matematica certezza del primo posto. Ben Ainslie e compagni torneranno in acqua solo il prossimo 13 febbraio per l’atto conclusivocompetizione che dovrà designare lo sfidante ufficiale dei defender di Team New Zealand per l’America’s Cup 2021., al contrario, sarà costretta ora a disputare una insidiosissima semifinale contro American Magic a partire da venerdì 29 gennaio. Gli statunitensi stanno riparando Patriot dopo la pesante scuffia di domenica scorsa ed ...