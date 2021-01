VIDEO Luna Rossa sconfitta da Ineos: highlights e sintesi della sfida. Regata corpo a corpo in Prada Cup (Di sabato 23 gennaio 2021) Stanotte è andata in scena un’avvincente Regata di Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk. Le due imbarcazioni si sono fronteggiate a viso aperto nella baia di Auckland: la gara è stata tiratissima e molto incerta, l’equilibrio ha regnato sovrano come testimoniano i ben nove cambi al vertice, il distacco è sempre stato contenuto. I britannici hanno trionfato, ma gli italiani sono sempre stati in lotta e hanno fatto sudare Ben Ainslie e compagni: l’ultimo incrocio nel tratto conclusivo di poppa ha fatto tremare tutti, le due barche erano distanti non più di 5-6 metri e l’emozione è stata fortissima. Ineos Uk, timonata dal quattro volte Campione Olimpico, ha ottenuto la sua sesta vittoria nel round robin di Prada Cup e ha così staccato il biglietto per la finale di questa ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Stanotte è andata in scena un’avvincentediCup traUk. Le due imbarcazioni si sono fronteggiate a viso aperto nella baia di Auckland: la gara è stata tiratissima e molto incerta, l’equilibrio ha regnato sovrano come testimoniano i ben nove cambi al vertice, il distacco è sempre stato contenuto. I britannici hanno trionfato, ma gli italiani sono sempre stati in lotta e hanno fatto sudare Ben Ainslie e compagni: l’ultimo incrocio nel tratto conclusivo di poppa ha fatto tremare tutti, le due barche erano distanti non più di 5-6 metri e l’emozione è stata fortissima.Uk, timonata dal quattro volte Campione Olimpico, ha ottenuto la sua sesta vittoria nel round robin diCup e ha così staccato il biglietto per la finale di questa ...

