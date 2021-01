VIDEO David Moss | il tiro della vittoria Brescia viola il campo della Virtus Bologna

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021), a 37 anni, continua a dettare legge sui campipallacanestro italiana. Il suo, a 3 secondi dalla fine, consente alla Germanidi respirare in classifica e battere laalla Segafredo Arena nell’anticipo17a giornata di Serie A 2020-2021. Ancora un colpo di mano, dunque, per il giocatore ex Jesi, Teramo, Siena, Milano e proprio V nere, con la cui maglia giocò nella stagione 2009-2010 via prestito dai biancoverdi. Stagione finora da 7.3 punti di media per l’ala di Chicago, che però tanto con Esposito quanto con Buscaglia fa valere altre doti rispetto a quelle realizzative. Rilevante anche la prova da 23 punti ...