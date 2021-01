VIDEO – Allarme in banca di venerdì sera, corre la Polizia (Di sabato 23 gennaio 2021) Alle ore 19.20 di venerdì 22 gennaio una pattuglia della Polizia arriva, di gran carriera, davanti all’Istituto di Credito. Siamo nella centralissima via Lungomare Trieste, nei pressi di piazza della Concordia. I poliziotti sono stati dirottati lì dalla centrale operativa, collegata con il sistema di Allarme della banca. Proprio il suono ipnotico dell’Allarme scuote il centro. I poliziotti penetrano fin dove è possibile arrivare, nell’area interna riservata agli ATM. Guardano attraverso le vetrate. Man mano che passano i minuti, aumenta la sensazione che si sia trattato di una sorta di tilt dell’impianto. Resta la prova di grande rapidità ed efficienza della Polizia di Stato. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di sabato 23 gennaio 2021) Alle ore 19.20 di22 gennaio una pattuglia dellaarriva, di gran carriera, davanti all’Istituto di Credito. Siamo nella centralissima via Lungomare Trieste, nei pressi di piazza della Concordia. I poliziotti sono stati dirottati lì dalla centrale operativa, collegata con il sistema didella. Proprio il suono ipnotico dell’scuote il centro. I poliziotti penetrano fin dove è possibile arrivare, nell’area interna riservata agli ATM. Guardano attraverso le vetrate. Man mano che passano i minuti, aumenta la sensazione che si sia trattato di una sorta di tilt dell’impianto. Resta la prova di grande rapidità ed efficienza delladi Stato. La Denuncia.

Un uomo di 77 anni è morto carbonizzato e altre due persone sono rimaste intossicate. Questo il drammatico bilancio di un incendio sviluppatosi in un appartamento in via Cena, a Latina. L’allarme stam ...

Covid, allarme ossigeno a Manaus. Il gesuita Paulo Tadeu: “Una tragedia annunciata che si poteva evitare”

Coordinatore del Servizio amazzonico di azione ed educazione socio-ambientale, il religioso racconta i giorni drammatici della pandemia: «Difficile dimenticare le grida dei parenti mentre i pazienti a ...

Un uomo di 77 anni è morto carbonizzato e altre due persone sono rimaste intossicate. Questo il drammatico bilancio di un incendio sviluppatosi in un appartamento in via Cena, a Latina. L'allarme stam ...

Coordinatore del Servizio amazzonico di azione ed educazione socio-ambientale, il religioso racconta i giorni drammatici della pandemia: «Difficile dimenticare le grida dei parenti mentre i pazienti a ...