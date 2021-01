Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021)DEL 23 GENNAIOORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. TRAFFICO REGOLARE IN QUESTO MOMENTO SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE RIPRISTINATE LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO STATE RIPRISTINATE SULL’INTERA TRATTA su intera tratta IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DI guasto tecnico in piazza Ungheria. SEMPRE RESTANDO IN TEMA TRASPORTI RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ...