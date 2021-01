Verissimo | anticipazioni 23 gennaio | puntata al femminile | ecco chi saranno gli ospiti

Leggi su sologossip

(Di sabato 23 gennaio 2021)aloggi, 23, di: Silvia Toffanin ha sceltodavvero incredibile per ladi questo pomeriggio.chi ci sarà in studio! L’appuntamento del sabato pomeriggio è il più gradito dagli italiani: Silvia Toffanin regala intrattenimento ai suoi telespettatori cone rivelazioni inedite. Nellaandata in onda la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.