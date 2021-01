Vendeva la cocaina a 100 euro al grammo | arrestato un magrebino di 42 anni

(Di sabato 23 gennaio 2021) PORTO RECANTI - Nella serata di ieri, a Porto Recanati, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hannoun cittadino42enne, in esecuzione di ...

CronacaOssonaTw : Affacciato alla finestra vendeva cocaina #21gennaio #cronaca #milano #monza - ilarymary : Affacciato alla finestra vendeva cocaina #21gennaio #cronaca #milano #monza - Lupacchiottaba : @siscriveconlae Chiedete a massimo ceccherini cosa gli vendeva roncato e il suo segretario durante festine. Meglio… - gaglioffo66 : @LegaSalvini Tu pensa invece che in Emilia-Romagna un politico della Lega vendeva cocaina facendo festini con ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendeva cocaina

IlGiunco.net

GIARRE - I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giarre hanno arrestato in flagranza un 27enne e la fidanzata di 16 anni, entrambi del ...Il 25enne ha ammesso l'attività illecità. Nella sua abitazione trovati altri 1.500 euro in contanti. Processato, è tornato in libertà ...