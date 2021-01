Veggiano (Padova) – Scivola mentre lavora in stalla e muore (Di sabato 23 gennaio 2021) L’incidente domestico si è verificato nella serata di venerdì a Veggiano. A perdere la vita Lucio Fasolo di 62 anni che viveva nella sua abitazione di Veggiano È morto infilzato al cuore dopo una Scivolata. Un gravissimo incidente domestico si è verificato la serata di venerdì a Veggiano dove Lucio Fasolo, classe 1958, è stato Leggi su periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) L’incidente domestico si è verificato nella serata di venerdì a. A perdere la vita Lucio Fasolo di 62 anni che viveva nella sua abitazione diÈ morto infilzato al cuore dopo unata. Un gravissimo incidente domestico si è verificato la serata di venerdì adove Lucio Fasolo, classe 1958, è stato

Scivola dal tetto, cade su un forcone e rimane infilzato al cuore

PADOVA - Un uomo di 62 anni, Lucio Fasolo, è morto nella serata di ieri dopo essere scivolato da un tetto e caduto su un forcone che si trovava a terra, che lo ha infilzato al cuore.

