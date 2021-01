Vallo di Diano | cambio al vertice della Comunità Montana | Cavallone eletto presidente

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Sa) – È il sindacocittadina valdianese di Sala Consilina, l’avvoacto Francesco Cane, il nuovodiall’unanimità dai consiglieri dell’Ente montano, la nomina di Cane è avvenuta questa mattina. Il primo cittadino di Sala Consilina è statoquindi, ottenendo l’appoggio di tutti i sindaci e gli amministratori valdianesi, nel corso del consiglio che è avvenuto nella sede dell’Ente montano a Padula. Il neosubentra così al sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, che per dodici anni ha guidato ...

radioalfa : Francesco Cavallone sindaco di Sala Consilina nuovo presidente della Comunità Montana Vallo di Diano - belzebu08 : Francesco Cavallone, sindaco di Sala Consilina, è il nuovo Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano… - InfoCilentoWeb : VIDEO | CM Vallo di Diano: consiglio in diretta streaming. Cavallone al vertice #ComunitàMontanaValloDiDiano… - radioalfa : Sanità Vallo di Diano, il presidente De Luca apre a proposta del consigliere regionale Pellegrino -

Ultime Notizie dalla rete : Vallo Diano

ondanews

Vallo di Diano (Sa) – È il sindaco della cittadina valdianese di Sala Consilina, l’avvoacto Francesco Cavallone, il nuovo presidente della Comunità Montana Vallo di Diano. Eletto all’unanimità dai con ...di Antonio Vuolo Incidente stamattina lungo la Via del Mare, tra San Marco e Santa Maria di Castellabate. Una Fiat Idea è sbandata sul ponte, in località Torretta, per poi urtare contro un’altra auto, ...