Valanga sulla pista dello Zoncolan Si cercano possibili sciatori

Una Valanga ha invaso la pista di rientro a Ravascletto. La segnalazione verso le 12.30 Il distacco sarebbe partito dal cosiddetto "gjalinar", un canale di discesa fuoripista, rovinando fino alla pista battuta, poco sopra la stazione intermedia della funivia. Non è dato sapere se ci sono coinvolti.Sul posto una decina di uomini e due Unità Cinofile da Valanga, soccorritori della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.I Vigili del fuoco e il personale del soccorso alpino stanno raggiungendo il luogo dell'intervento utilizzando la cabinovia che da Ravascletto sale verso il Monte Zoncolan aperta e messa a disposizione dalla società che gestisce gli impianti di risalita regionali Promo Turismo FVG. foto di repertorioVerrà effettuata una bonifica della Valanga

