'Vaccino subito ai fumatori, sono a rischio come medici e infermieri'. La decisione della Pennsylvania (Di sabato 23 gennaio 2021) Una decisione che fa discutere: la ha dato il via libera ai per essere vaccinati contro il - 19 insieme a infermieri, medici e residenti delle case di cura. Lo ha deciso il Dipartimento della Salute ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Unache fa discutere: la ha dato il via libera ai per essere vaccinati contro il - 19 insieme ae residenti delle case di cura. Lo ha deciso il DipartimentoSalute ...

giorgio_gori : ???? #vaccino. Il commissario Arcuri ha comunicato che detenuti e personale delle carceri potranno essere vaccinati s… - pfmajorino : Che poi se in Europa facessero col vaccino come vuole fare #LetiziaMoratti in Italia non è che le cose ci andrebber… - primocanale : Vaccino per gli operatori sociosanitari, Confcommercio: 'Subito un confronto col governo' - lilith975 : RT @saponetta15: 'L’avevo vista poche ore prima che stesse male, ed era come sempre allegra'. 'l’Ausl specifica che non c’è ASSOLUTAMENTE n… - intelsgabuz : RT @2_crim: Fa il vaccino, poi muore. Casualmente subito ci dicono che non è causa del vaccino. -