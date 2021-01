Vaccino russo e cinese in Europa? Zaia: «Spero non ci siano riserve di carattere ideologico come l'influenza» (Di sabato 23 gennaio 2021) I ritardi su alcune forniture e la necessità di vaccinare quanta più gente nel più breve tempo possibile. Sono i due punti chiave dell'attualità relativa alla questione Vaccino contro il Covid. Si guarda con speranza alla possibilità che Pfizer riesca a compensare i ritardi con una maggiore capacità produttiva determinata dall'annunciato efficientamento dei propri cicli di produzione, ma anche che presto altri candidati come quello di Astra Zeneca arrivino alla meta per ampliare in maniera considerevole la disponibilità di dosi sul territorio italiano. Potrebbero, anche un po' a sorpresa, irrompere sulla scena vaccini che in un primo momento sembravano destinati a restare fuori dall'Europa. Uno fra tutti lo Sputinik della Russia di Putin. È notizia di poche ore fa che sarebbero stati presi contatti con l'Ema, l'ente che si occupa di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 23 gennaio 2021) I ritardi su alcune forniture e la necessità di vaccinare quanta più gente nel più breve tempo possibile. Sono i due punti chiave dell'attualità relativa alla questionecontro il Covid. Si guarda con speranza alla possibilità che Pfizer riesca a compensare i ritardi con una maggiore capacità produttiva determinata dall'annunciato efficientamento dei propri cicli di produzione, ma anche che presto altri candidatiquello di Astra Zeneca arrivino alla meta per ampliare in maniera considerevole la disponibilità di dosi sul territorio italiano. Potrebbero, anche un po' a sorpresa, irrompere sulla scena vaccini che in un primo momento sembravano destinati a restare fuori dall'. Uno fra tutti lo Sputinik della Russia di Putin. È notizia di poche ore fa che sarebbero stati presi contatti con l'Ema, l'ente che si occupa di ...

AnnalisaChirico : L’Ungheria acquisterà due milioni di dosi del #vaccino russo per sopperire ai ritardi di Pfizer. È il primo paese i… - Corriere : Il vaccino russo usato in Ungheria, i primi contatti con l’Ema: ma quanto è sicuro lo Sputnik? - muratcinar : Oggi è stato firmato l’accordo bilaterale per produrre il vaccino russo #SputnikV in #Turchia. - AnnaP1953 : RT @AnnalisaChirico: L’Ungheria acquisterà due milioni di dosi del #vaccino russo per sopperire ai ritardi di Pfizer. È il primo paese in E… - Luigi62866718 : @Moneta84 @grullini1 @CottarelliCPI Infatti Astra zeneca ha già detto che non onorera' gli impegni ed ora, visto ch… -