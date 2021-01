Vaccino, i medici: 'A noi 790mila dosi, quasi 400mila a persone non a rischio' (Di sabato 23 gennaio 2021) Duro attacco del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Fnomceo Anelli sulla somministrazione dei vaccini. Sono, ad oggi, 'solamente 790.251 le dosi di Vaccino somministrate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) Duro attacco del presidente della Federazione nazionale degli Ordini deiFnomceo Anelli sulla somministrazione dei vaccini. Sono, ad oggi, 'solamente 790.251 ledisomministrate ...

AnnaAscani : In italia 1 milione di persone hanno ricevuto il #vaccino contro il #COVID19. Un traguardo importante, raggiunto gr… - sindacando : ??Boom di contagi tra i vaccinati in corsia.Una ventina tra medici e infermieri avevano ricevuto la prima dose del v… - Newsinunclick : RT @riktroiani: ++ #Anelli (Federazione Nazionale Ordini dei #Medici): 'Ci sono state anomalie che abbiamo anche denunciato, non possiamo a… - riktroiani : ++ #Anelli (Federazione Nazionale Ordini dei #Medici): 'Ci sono state anomalie che abbiamo anche denunciato, non po… - GRETA1SGARBO : RT @EliseiNicole: Altri due medici muoiono dopo il vaccino: “Nessun allarme” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino medici Piano vaccini, slitta anche l’arrivo dei 1.500 operatori sanitari tra medici e infermieri Il Sole 24 ORE Vaccini, coperti nelle rsa del Tigullio quasi tutti gli ospiti

Sono 84 le persone che hanno completato le operazioni di richiamo. Immunizzati anche gli operatori e gli ospiti Anffas ...

Trecento medici morti per Covid: "Non siamo eroi, vaccinateci"

Si allunga il triste elenco dei medici uccisi dal coronavirus. La denuncia del presidente della Federazione degli ordini: una strage, bisogna vaccinare tutti ...

Sono 84 le persone che hanno completato le operazioni di richiamo. Immunizzati anche gli operatori e gli ospiti Anffas ...Si allunga il triste elenco dei medici uccisi dal coronavirus. La denuncia del presidente della Federazione degli ordini: una strage, bisogna vaccinare tutti ...