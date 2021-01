Vaccino Covid, Conte: "Gravi violazioni, all'Italia 3,4 milioni di dosi invece di 8" (Di sabato 23 gennaio 2021) "I rallentamenti delle consegne" dei vaccini anti-Covid "costituiscono Gravi violazioni contrattuali, che producono danni enormi all'Italia e agli altri Paesi europei, con ricadute dirette sulla vita e la salute dei cittadini e sul nostro tessuto economico-sociale già fortemente provato da un anno di pandemia" (Covid-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook, e aggiunge: "Se fosse confermata la riduzione del 60% delle dosi che verranno distribuite nel primo trimestre significherebbe che in Italia verrebbero consegnate 3,4 milioni di dosi anziché 8 milioni. Questa mattina il ministro Speranza e il commissario Arcuri hanno incontrato ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) "I rallentamenti delle consegne" dei vaccini anti-"costituisconocontrattuali, che producono danni enormi all'e agli altri Paesi europei, con ricadute dirette sulla vita e la salute dei cittadini e sul nostro tessuto economico-sociale già fortemente provato da un anno di pandemia" (-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppesulla sua pagina Facebook, e aggiunge: "Se fosse confermata la riduzione del 60% delleche verranno distribuite nel primo trimestre significherebbe che inverrebbero consegnate 3,4dianziché 8. Questa mattina il ministro Speranza e il commissario Arcuri hanno incontrato ...

