Vaccino, Arcuri: «Prima consegna AstraZeneca in Italia il 15 febbraio» (Di sabato 23 gennaio 2021) La Prima consegna del Vaccino di AstraZeneca, se otterrà il via libera dall'Ema il 29 gennaio, dovrebbe essere fatta il 15 febbraio. È quanto avrebbe detto, secondo quanto si... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladeldi, se otterrà il via libera dall'Ema il 29 gennaio, dovrebbe essere fatta il 15. È quanto avrebbe detto, secondo quanto si...

giorgio_gori : ???? #vaccino. Il commissario Arcuri ha comunicato che detenuti e personale delle carceri potranno essere vaccinati s… - ilfoglio_it : Il Commissario Arcuri denuncia che la prossima settimana arriverà “il 20% di fiale in meno'. L'azienda produttrice… - SkyTG24 : Vaccino Covid, Arcuri: 'Pfizer inadempiente. Pronti a portarli in tribunale' - frida2095237361 : RT @rtl1025: ?? La prima consegna del #vaccino di #AstraZeneca, se otterrà il via libera dall'Ema il 29 gennaio, dovrebbe essere fatta il 15… - rtl1025 : ?? La prima consegna del #vaccino di #AstraZeneca, se otterrà il via libera dall'Ema il 29 gennaio, dovrebbe essere… -