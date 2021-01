Vaccini | la Commissione europea convoca una riunione d’urgenza sul caso AstraZeneca

Leggi su open.online

(Di sabato 23 gennaio 2021) Mentre in Italia il Commissario per l’emergenza Arcuri minaccia di portare Pfizer in tribunale, l’Unionecerca di mediare con, che ieri ha annunciato che avrebbe ridotto del 60% la consegna delle dosi di vaccino anti Coronavirus in tutti i Paesi dell’Unione. Laavrebbeto unadel comitato direttivo suiper lunedì, per discutere proprio dei ritardi nelle consegne con. Ieri, la commissaria Ue, Stella Kyriakides, aveva espresso «profondo scontento» anche a nome degli Stati membri. January 22, 2021 La società anglo-svedese avrebbe dovuto consegnare ai Paesi Ue 80 milioni di dosi entro la fine di marzo, adesso sarà in grado di fornirne solo 31 ...