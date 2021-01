Vaccini | infettivologo Bassetti | “Non ce la facciamo a vaccinare 400mila persone entro l’autunno”

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) “Continuo a pensare che razionare le dosi come hanno fatto in Inghilterra non sia la strada giusta. Credo sia megliomenoma metterle tutte in sicurezza che non fare un rappezzo come in Inghilterra rimandato a 120 giorni la seconda dose. Non possiamo rischiare di fare un sola dose agli ultra ottantenni, non sarebbero difesi conto il virus. E’ importante avere un piano B perché quello A è ampiamente naufragato: non ce la400.00al giorno”. Queste le dichiarazioni dell’Matteo, intervenuto in collegamento con con Myrta Merlino nella puntata di giovedì 21 gennaio di “L’Aria che Tira”, che ha bocciato il nuovo pianoanti Covid-19. ...