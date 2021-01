Vaccini, il Nas indaga su 540 dosi somministrate a parenti e amici, (Di domenica 24 gennaio 2021) Cinque procure hanno aperto inchieste sui destinatari degli inoculi, tra i quali figurano commercialisti, sindaci, politici, manager. "E' stata un'organizzazione premeditata", denuncia il direttore della Asp di Ragusa Angelo Aliquò Leggi su repubblica (Di domenica 24 gennaio 2021) Cinque procure hanno aperto inchieste sui destinatari degli inoculi, tra i quali figurano commercialisti, sindaci, politici, manager. "E' stata un'organizzazione premeditata", denuncia il direttore della Asp di Ragusa Angelo Aliquò

Parenti e amici del personale sanitario, o nei casi di alcune cooperative vaccinati anche impiegati e altri addetti non nel settore sociosanitario ...

MILANO Sequestrati medicinali illegali News. Farmaci spacciati per cura anti-Covid. Oltre 2 mila confezioni di medicine illegali sono state sequestrate dai carabinieri del Nas nel ...

