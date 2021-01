Vaccini Covid, a che punto siamo dopo i ritardi di Pfizer e quelli annunciati da Astrazeneca. La “sorpresa” del russo Sputnik V. Ma per gli altri candidati ci vorranno mesi (Di sabato 23 gennaio 2021) I ritardi di consegna delle dosi da parte di Pfizer, con il sospetto che la casa farmaceutica lesini fiale all’Europa per farle arrivare lì dove pagano di più, e l’annuncio di Astrazeneca di un problema alla catena produttiva con la conseguente pesante ricaduta sull’approvvigionamento, impone all’Italia e all’Europa di non pensare solo a ricorsi scritti ma all’azione. Ed è in questa ottica che la lungimirante Angela Merkel giovedì ha dichiarato che se l’Agenzia europea per i farmaci (Ema) dovesse approvare il vaccino russo Sputnik V la Germania non avrà problemi a collaborare con la Russia al di là delle “differenze politiche”. Il punto è proprio questo: avere candidati Vaccini in fase 3 che siano risultati sicuri ed efficaci con le società che possano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Idi consegna delle dosi da parte di, con il sospetto che la casa farmaceutica lesini fiale all’Europa per farle arrivare lì dove pagano di più, e l’annuncio didi un problema alla catena produttiva con la conseguente pesante ricaduta sull’approvvigionamento, impone all’Italia e all’Europa di non pensare solo a ricorsi scritti ma all’azione. Ed è in questa ottica che la lungimirante Angela Merkel giovedì ha dichiarato che se l’Agenzia europea per i farmaci (Ema) dovesse approvare il vaccinoV la Germania non avrà problemi a collaborare con la Russia al di là delle “differenze politiche”. Ilè proprio questo: averein fase 3 che siano risultati sicuri ed efficaci con le società che possano ...

Agenzia_Ansa : #Ue, la prossima settimana #Pfizer consegnerà il 100% delle dosi previste. I ritardi accumulati saranno assorbiti e… - mattino5 : #Vaccini covid: meno consegne del previsto e la campagna rallenta. 'Rischio di un fallimento europeo e italiano'… - La7tv : #piazzapulita Vaccini, Antonella #Viola: 'Facciamo delle licenze con Pfizer e Moderna e produciamoli noi. Se passia… - GriRrt91 : RT @MarabottiMarco: In molti casi per essere assunti in certi lavori occorre essere in regola con la vaccinazione antitetanica. Se vuoi que… - libellula58 : RT @Daniele_Manca: I signori dei vaccini anti-Covid, un affare mondiale da 60 miliardi, l’anticipazione de @L_Economia lunedì #inedicola #g… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid La rivoluzione del vaccino anti-COVID che accelera la ricerca su cancro e sclerosi L'HuffPost La Puglia resta arancione. Rt, primo calo: è di 1,08. Stabile il trend dei positivi

Rischio moderato ma l'Rt, seppure in leggero calo, resta sopra la soglia di allerta pari a 1: significa che il coronavirus in Puglia circola ancora con una velocità di trasmissione ...

Aifa: niente richiamo per chi si contagia dopo la prima dose

L’agenzia del farmaco precisa che «l'infezione naturale conferisce una risposta immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la seconda fiala» ...

Rischio moderato ma l'Rt, seppure in leggero calo, resta sopra la soglia di allerta pari a 1: significa che il coronavirus in Puglia circola ancora con una velocità di trasmissione ...L’agenzia del farmaco precisa che «l'infezione naturale conferisce una risposta immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la seconda fiala» ...