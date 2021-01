Vaccini Coronavirus, il premier Conte: ‘Inaccettabili i ritardi di AstraZeneca e Pfizer: agiremo legalmente’ (Di sabato 23 gennaio 2021) Vaccino anti Coronavirus, i ritardi di AstraZeneca e Pfizer stanno causando seri problemi all’Italia. Sulla vicenda è appena intervenuto il premier Giuseppe Conte: “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei Vaccini anti-Covid sono preoccupanti – ha dichiarato il Primo Ministro – Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate. Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021) Vaccino anti, idistanno causando seri problemi all’Italia. Sulla vicenda è appena intervenuto ilGiuseppe: “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici deianti-Covid sono preoccupanti – ha dichiarato il Primo Ministro – Dapprima-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate. Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da, il cui ...

