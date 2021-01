Vaccini, Conte: “Iniziative legali contro i ritardi, gravi violazioni contrattuali. Italia rischia di avere 3,4 milioni di dosi invece di 8” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei Vaccini anti-Covid sono preoccupanti”, inizia con queste parole il post pubblicato poco fa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul suo profilo Facebook. “Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni Italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate. Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata la riduzione del 60% delle dosi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici deianti-Covid sono preoccupanti”, inizia con queste parole il post pubblicato poco fa dal presidente del Consiglio Giuseppesul suo profilo Facebook. “Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delledi vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’, stanno correndo più velocemente: le Regionine sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate. Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata la riduzione del 60% delleche ...

Il premier Giuseppe Conte prende la parola a proposito del vaccino AstraZeneca. «Questa mattina il ministro Speranza e il commissario Arcuri hanno incontrato con urgenza i vertici di Astrazeneca ...

ROMA. “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti”: lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferendosi ai ritardi sulle consegn ...

