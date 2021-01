Vaccinazioni contro il Coronavirus, il primato di Maglie (Di sabato 23 gennaio 2021) LECCE - Maglie in pole position nel piano vaccinale. Secondo il report rilasciato ieri dalla Asl Lecce, sono stati somministrati vaccini anti - Covid a 352 persone, mentre la settimana scorsa erano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 23 gennaio 2021) LECCE -in pole position nel piano vaccinale. Secondo il report rilasciato ieri dalla Asl Lecce, sono stati somministrati vaccini anti - Covid a 352 persone, mentre la settimana scorsa erano ...

VitaDiF : RT @emmevilla: ?????? «Ehi, come sta andando la campagna di vaccinazioni contro #COVID19 in Italia?» «Davvero molto bene. Poi le dosi sono fi… - N_Tomassetti : RT @emmevilla: ?????? «Ehi, come sta andando la campagna di vaccinazioni contro #COVID19 in Italia?» «Davvero molto bene. Poi le dosi sono fi… - AlleracNicola : RT @emmevilla: ?????? «Ehi, come sta andando la campagna di vaccinazioni contro #COVID19 in Italia?» «Davvero molto bene. Poi le dosi sono fi… - LaGazzettaWeb : Vaccinazioni contro il Coronavirus, il primato di Maglie - daniele_geek : RT @emmevilla: ?????? «Ehi, come sta andando la campagna di vaccinazioni contro #COVID19 in Italia?» «Davvero molto bene. Poi le dosi sono fi… -