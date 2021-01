Usa | soldati costretti dormire in parcheggio | Biden si scusa

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente americano Joesi èto dopo le proteste scatenatesi in seguito alla diffusione in rete di fotografie di diversi membri della Guardia nazionale, schierata a Washington per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa soldati

ANSA Nuova Europa

Più di 100 membri della Guardia Nazionale schierati a Washington DC durante l'assalto a Capitol Hill sono risultati positivi al Covid, suscitando i timori che la protezione messa in ...Il presidente americano Joe Biden si è scusato dopo le proteste scatenatesi in seguito alla diffusione in rete di fotografie di diversi membri della Guardia nazionale, schierata a Washington per la ce ...