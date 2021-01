Usa, lo strapotere dei social media: pericolo per la democrazia? (Di domenica 24 gennaio 2021) Jack Dorsey, fondatore di Twitter, dopo avere deciso di sospendere l'account di Donald Trump ha dichiarato che non è occasione per “celebrare né provare orgoglio” per l'estrema ma necessaria azione. Il dilemma di Dorsey si capisce e ha ovviamente scatenato ammiratori ma anche detrattori per ovvie ragioni. Dopo gli assalti al Campidoglio del 6 gennaio Dorsey e i suoi colleghi degli altri social media si sono resi conto che le loro aziende venivano usate per incitare la violenza e hanno preso misure necessarie. All'inizio Twitter aveva sospeso temporaneamente l'account di Trump. Facebook, citando la possibile violenza, però ha agito poco dopo bloccando l'account di Trump in modo permanente. Twitter ha quasi tempestivamente seguito la stessa strada come hanno fatto altre piattaforme usate dall'allora presidente degli Stati Uniti. Il primo emendamento ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 gennaio 2021) Jack Dorsey, fondatore di Twitter, dopo avere deciso di sospendere l'account di Donald Trump ha dichiarato che non è occasione per “celebrare né provare orgoglio” per l'estrema ma necessaria azione. Il dilemma di Dorsey si capisce e ha ovviamente scatenato ammiratori ma anche detrattori per ovvie ragioni. Dopo gli assalti al Campidoglio del 6 gennaio Dorsey e i suoi colleghi degli altrisi sono resi conto che le loro aziende venivano usate per incitare la violenza e hanno preso misure necessarie. All'inizio Twitter aveva sospeso temporaneamente l'account di Trump. Facebook, citando la possibile violenza, però ha agito poco dopo bloccando l'account di Trump in modo permanente. Twitter ha quasi tempestivamente seguito la stessa strada come hanno fatto altre piattaforme usate dall'allora presidente degli Stati Uniti. Il primo emendamento ...

TgLa7 : #Usa, Von #derLeyen su caso Trump bandito dai social: dobbiamo contenere strapotere dei social. Decisioni non posso… - akamasensei : Strapotere delle Big Tech, come sarà il 2021? Tutti i fronti caldi Ue-Usa - MiminoRICCIARDI : Strapotere delle Big Tech, come sarà il 2021? Tutti i fronti caldi Ue-Usa - Piersoft : Strapotere delle Big Tech, come sarà il 2021? Tutti i fronti caldi Ue-Usa - mmyyffooxx : Strapotere delle Big Tech, come sarà il 2021? Tutti i fronti caldi Ue-Usa -