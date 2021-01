Una vita, anticipazioni spagnole: Santiago non è il marito di Marcia! (Di sabato 23 gennaio 2021) In Una vita, l’arrivo di Santiago Ceberra, presentatosi come il marito di Marcia, avrà portato scompiglio ad Acacias, mandando a monte le nozze di Marcia e Felipe e favorendo il riavvicinamento di Genoveva all’avvocato. Si scoprirà che proprio la vedova Bryce avrà ingaggiato l’uomo per allontanare Marcia e Felipe. Santiago non è però chi dice di essere e sarà proprio la Sampaio ad avere i primi sospetti su di lui. Una vita, spoiler: lo zampino di Genoveva dietro l’arrivo di Santiago Dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole di Una vita, scopriamo che dietro all’arrivo di Santiago, ci sarà lo zampino di Genoveva. La donna, pazza d’amore per Felipe e disposta a tutto pur di riconquistarlo, avrà ingaggiato ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 23 gennaio 2021) In Una, l’arrivo diCeberra, presentatosi come ildi Marcia, avrà portato scompiglio ad Acacias, mandando a monte le nozze di Marcia e Felipe e favorendo il riavvicinamento di Genoveva all’avvocato. Si scoprirà che proprio la vedova Bryce avrà ingaggiato l’uomo per allontanare Marcia e Felipe.non è però chi dice di essere e sarà proprio la Sampaio ad avere i primi sospetti su di lui. Una, spoiler: lo zampino di Genoveva dietro l’arrivo diDando uno sguardo alledi Una, scopriamo che dietro all’arrivo di, ci sarà lo zampino di Genoveva. La donna, pazza d’amore per Felipe e disposta a tutto pur di riconquistarlo, avrà ingaggiato ...

