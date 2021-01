Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe nel tunnel della depressione (Di sabato 23 gennaio 2021) Una Vita riserverà ancora innumerevoli emozioni e colpi di scena al pubblico di Canale 5, come annunciano le anticipazioni spagnole. In particolare, dopo il feroce attentato anarchico ad Acacias che provocherà la morte di diversi abitanti tra i quali Carmen e Antonito Palacios, Felipe non riuscirà a riprendersi dallo shock e attraverserà un durissimo momento di depressione legato anche alla morte di Natalia, la donna che ama. L'Alvarez Hermoso potrà contare sull'amicizia e sulla presenza dell'amico Ramon che, a causa delle incomprensioni con Lolita, andrà a vivere con lui. Le ragioni profonde del malessere di Felipe sono state spiegate proprio nel corso delle puntate in onda in Spagna nei giorni scorsi. Nel dettaglio, l'avvocato avrà un'accesa discussione con Ramon e in seguito ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 23 gennaio 2021) Unariserverà ancora innumerevoli emozioni e colpi di scena al pubblico di Canale 5, come annunciano le. In particolare, dopo il feroce attentato anarchico ad Acacias che provocherà la morte di diversi abitanti tra i quali Carmen e Antonito Palacios,non riuscirà a riprendersi dallo shock e attraverserà un durissimo momento dilegato anche alla morte di Natalia, la donna che ama. L'Alvarez Hermoso potrà contare sull'amicizia e sulla presenza dell'amico Ramon che, a causa delle incomprensioni con Lolita, andrà a vivere con lui. Le ragioni profonde del malessere disono state spiegate proprio nel corso delle puntate in onda in Spagna nei giorni scorsi. Nel dettaglio, l'avvocato avrà un'accesa discussione con Ramon e in seguito ...

welikeduel : 'Voglio lavorare, non il reddito di cittadinanza.' La storia di Domenico, che ha perso il lavoro e la casa e cerca… - PieroPelu : SPACCA L'INFINITO Ho scritto un quasi romanzo. Sono sceso dal palco e ho aperto le porte della memoria per avventur… - ItalianNavy : #Live #LaSPezia termine #CerimoniaImbascamento. Da oggi i nuovi #Incursori iniziano l’attività operativa nelle Forz… - cwheryl : Colei che ha dato una BOTta di vita alla casa, colei che con le sue BOTtute è riuscita ad alleggerire gli animi dei… - InvisibleWomann : @_Wanderer74 Beh l'ho ordinata 15 min fa... ?? ci abbiamo messo una vita a scegliere, ok?! -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni del 24 gennaio Mediaset Play Emma Marrone, la cantante rivela il proprio timore: “Resterò da sola a vita”

Emma Marrone è una cantante dal grandissimo talento che in questi anni è riuscita ad imporsi anche per il suo modo di pensare. In una recente intervista la cantante Emma Marrone ha rivelato di avere i ...

Barbara De Rossi: “Simone Fratini mi ha fatto ricredere nell’amore”

Barbara De Rossi è stata la protagonista della puntata odierna di Verissimo, ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin ...

Emma Marrone è una cantante dal grandissimo talento che in questi anni è riuscita ad imporsi anche per il suo modo di pensare. In una recente intervista la cantante Emma Marrone ha rivelato di avere i ...Barbara De Rossi è stata la protagonista della puntata odierna di Verissimo, ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin ...