Un nuovo test cambia tutto: "La saliva predice il Covid" (Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro Ferro Un nuovo studio potrebbe cambiare tutto: i test sulla saliva sarebber più efficaci dei nasofaringei. "Si può predire l'evoluzione della malattia", affermano i ricercatori. "Nuovi approcci terapeutici, scoperta non da poco" Se ne era parlato nei mesi scorsi ma poi tutto è caduto nel dimenticatoio o meglio, i risultati ottenuti non erano stati così convincenti. Adesso, però, sembra che la situazione sia destinata a cambiare: un nuovo studio ha messo in luce che i test sulla saliva possono essere ancora più efficienti dei tamponi nasali riuscendo a predire la gravità della malattia causata dal Covid-19. Cosa dice lo studio "Abbiamo scoperto che la carica virale della ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro Ferro Unstudio potrebbere: isullasarebber più efficaci dei nasofaringei. "Si può predire l'evoluzione della malattia", affermano i ricercatori. "Nuovi approcci terapeutici, scoperta non da poco" Se ne era parlato nei mesi scorsi ma poiè caduto nel dimenticatoio o meglio, i risultati ottenuti non erano stati così convincenti. Adesso, però, sembra che la situazione sia destinata are: unstudio ha messo in luce che isullapossono essere ancora più efficienti dei tamponi nasali riuscendo a predire la gravità della malattia causata dal-19. Cosa dice lo studio "Abbiamo scoperto che la carica virale della ...

