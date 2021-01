Un Inverno dal meteo memorabile senza troppe pretese

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ripercorriamo,fronzoli, l’andamento di unche sinora non ha minimamente deluso le aspettative. Per poter affermare ciò dobbiamo per forza di cose evitare i cosiddetti “ortocellismi”, ossia dobbiamo evitare di pensare che se nella nostra città non ha nevicato sia stata – fino ad oggi – una stagione invernale pessima. Ricordiamoci da dove eravamo partiti: modelli stagionali che davano un trimestre insulso, privo di freddo, anzi mite e spesso anticiclonico. Invece no, così non è stato. Lo dicevamo: attenzione alla Nina. Attenzione in particolare ai riscaldamenti della stratosfera e alle conseguenze sul Vortice Polare. Ora, quanto accaduto sinora possiamo dirvi – tranquillamente – che c’entra ben poco con le dinamiche del Vortice Polare. Queste, semmai, potrebbero avere un ruolo determinante nell’ultima parte ...