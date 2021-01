Un drone solare italiano per missioni umane su Marte (Di sabato 23 gennaio 2021) Esplorare la superficie di Marte con un drone alato ad energia solare. E' questo l'obiettivo del progetto "X5", un piccolo velivolo autonomo sviluppato dalla società italiana Vector Robotics per affiancare gli astronauti nelle future missioni di esplorazione del Pianeta Rosso. Nei prossimi mesi, "X5" verrà nuovamente testato nel deserto dello Utah (USA), che ha un paesaggio simile a quello marziano. É allo studio anche una versione terrestre di questo drone a propulsione solare, denominata "EOS", utilizzabile per attività di osservazione e ricerca a lungo raggio. Questi e altri nuovi progetti di droni alati saranno al centro della prossima puntata di "Roma drone Webinar Channel" (RDWC), il canale in diretta streaming su normativa, tecnologia e business dei droni, che ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Esplorare la superficie dicon unalato ad energia. E' questo l'obiettivo del progetto "X5", un piccolo velivolo autonomo sviluppato dalla società italiana Vector Robotics per affiancare gli astronauti nelle futuredi esplorazione del Pianeta Rosso. Nei prossimi mesi, "X5" verrà nuovamente testato nel deserto dello Utah (USA), che ha un paesaggio simile a quello marziano. É allo studio anche una versione terrestre di questoa propulsione, denominata "EOS", utilizzabile per attività di osservazione e ricerca a lungo raggio. Questi e altri nuovi progetti di droni alati saranno al centro della prossima puntata di "RomaWebinar Channel" (RDWC), il canale in diretta streaming su normativa, tecnologia e business dei droni, che ...

