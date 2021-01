Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la pandemia l’indice RT medio in Italia scende sotto 1 dopo 5 settimane di crescita rischio alto in Sicilia Sardegna Umbria e provincia di Bolzano nella Lombardia della Sardegna potrebbero diventare zone arancioni già da domenica prossima la rettifica dei dati fatta dalla regione Lombardia dovrebbe Infatti portare ad un passaggio di fascia sanando così il caso scoppiato ieri tra il governatore Fontana al Ministero della Salute sui dati che avevano portato la Lombardia in zona rossa sono 13633 casi di covid e e472 vittima in 24 ore tasso di positività al 5:01 % le misure hanno funzionato bisogna mantenere la prudenzaRezza Boris Johnson afferma che la cosiddetta variante inglese non è solo più contagiosa del Ceppo originario ma stando agli ultimi ...