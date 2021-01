Ue-Russia, massima pressione su Mosca per liberare Navalny (Di sabato 23 gennaio 2021) massima pressione da parte dell'Ue sulla Russia sul caso di Alexej Navalny. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha parlato stamattina al telefono con il presidente russo Vladimir Putin per chiedere l'immediato rilascio del leader dell'opposizione, arrestato al suo arrivo a Mosca il 17 gennaio, e un'inchiesta trasparente e senza ritardi sul tentativo di assassinarlo con un agente chimico proibito. Durante il colloquio, Michel ha insistito sul fatto che questa è una richiesta di tutta l'Ue unita. Una richiesta che era stata sostenuta dai capi di Stato e di governo ieri sera durante la loro videoconferenza dedicata alla situazione dell'epidemia di Covid-19.Il presidente del Consiglio europeo aveva riferito la posizione dei leader dei Ventisette, ieri notte, durante il briefing online per la ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021)da parte dell'Ue sullasul caso di Alexej. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha parlato stamattina al telefono con il presidente russo Vladimir Putin per chiedere l'immediato rilascio del leader dell'opposizione, arrestato al suo arrivo ail 17 gennaio, e un'inchiesta trasparente e senza ritardi sul tentativo di assassinarlo con un agente chimico proibito. Durante il colloquio, Michel ha insistito sul fatto che questa è una richiesta di tutta l'Ue unita. Una richiesta che era stata sostenuta dai capi di Stato e di governo ieri sera durante la loro videoconferenza dedicata alla situazione dell'epidemia di Covid-19.Il presidente del Consiglio europeo aveva riferito la posizione dei leader dei Ventisette, ieri notte, durante il briefing online per la ...

