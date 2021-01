Udinese-Inter (23 gennaio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 23 gennaio 2021) Alla Dacia Arena si completa l’impegnativa settimana nerazzurra per l’Udinese, che dopo il recupero con l’Atalanta nel quale ha costretto al pareggio i bergamaschi ospita l’Inter. La squadra di Conte ha rilanciato le proprie ambizioni in ottica scudetto dominando la sfida contro la Juve e ritrovando una vittoria in campionato che mancava da inizio gennaio InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 23 gennaio 2021) Alla Dacia Arena si completa l’impegnativa settimana nerazzurra per l’, che dopo il recupero con l’Atalanta nel quale ha costretto al pareggio i bergamaschi ospita l’. La squadra di Conte ha rilanciato le proprie ambizioni in ottica scudetto dominando la sfida contro la Juve e ritrovando una vittoria in campionato che mancava da inizioInfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Maresca a dirigire il match di sabato tra #UdineseInter ?? - DiMarzio : #UdineseInter, la conferenza stampa di Antonio #Conte - Inter : ?? | BUONANOTTE Che serata... ?? Godiamoci questa vittoria e poi testa all'Udinese: c'è un girone di andata da chiu… - FcInterNewsit : Preview Udinese-Inter - Conte non pensa alla coppa: dal 1' tutti i 'titolarissimi' - fcin1908it : Vecino non convocato per Udinese-Inter. GdS: 'Rientro non così lontano ma...' - -