Udinese Inter 0-0 LIVE: occasione per Stryger Larsen (Di sabato 23 gennaio 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Inter si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Inter 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si inizia 2? Chance per Lasagna – Rischia tantissimo Bastoni che con una leggerezza in area rinvia su De Paul: palla che schizza da Lasagna all’Interno dell’area il cui tiro viene deviato in angolo. Gioco fermo però, per un tocco di mano dello stesso De Paul. 7? Annullato un gol a Lautaro – Lancio di Brozovic e gol di Lautaro che buca Musso ma l’argentino è partito da posizione di fuorigioco e la rete viene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si inizia 2? Chance per Lasagna – Rischia tantissimo Bastoni che con una leggerezza in area rinvia su De Paul: palla che schizza da Lasagna all’no dell’area il cui tiro viene deviato in angolo. Gioco fermo però, per un tocco di mano dello stesso De Paul. 7? Annullato un gol a Lautaro – Lancio di Brozovic e gol di Lautaro che buca Musso ma l’argentino è partito da posizione di fuorigioco e la rete viene ...

stebellentani : Alle 18, il calcio d’inizio di Udinese-Inter e Milan-Atalanta - GoalItalia : Milan-Atalanta ???-??? Udinese-Inter ??-??? Volata finale: chi sarà campione d'inverno? ? - Udinese_1896 : Gli undici di mister Gotti per la partita contro l' #Inter. #UdineseInter #ForzaUdinese #AlèUdin - fcin1908it : LIVE #UdineseInter 0-0 (25'): PROTESTE INTER Altro fallo di Arslan, nettamente da secondo giallo. Maresca non espe… - della_irene : Solo ora mi sono accorta,che hanno messo la grafica per il risultato di udinese-inter -