Ucciso per aver fatto la cresta sulle estorsioni: 4 arresti nel clan dei Casalesi – I NOMI (Di sabato 23 gennaio 2021) La misura cautelare colpisce elementi di spicco del clan dei Casalesi: secondo le dichiarazioni dei collaboratori giustizia, a ordinare il raid sarebbe stato Nicola Schiavone, figlio del boss “Sandokan”. In provincia di Caserta e nelle carceri di Saluzzo (CN) e Sulmona (AQ), i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno eseguito un`ordinanza di custodia cautelare, Leggi su 2anews (Di sabato 23 gennaio 2021) La misura cautelare colpisce elementi di spicco deldei: secondo le dichiarazioni dei collaboratori giustizia, a ordinare il raid sarebbe stato Nicola Schiavone, figlio del boss “Sandokan”. In provincia di Caserta e nelle carceri di Saluzzo (CN) e Sulmona (AQ), i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno eseguito un`ordinanza di custodia cautelare,

ricpuglisi : Follia pura: Secondo le FAQ del decreto legge del 14 gennaio 2021 non posso recarmi in seconda casa affittata o ac… - fattoquotidiano : I dirigenti della gestione Riva sono accusati di omicidio colposo per la morte di Lorenzo Zaratta, ucciso da un tum… - romanoduccio : RT @Anpinazionale: Ieri a Genova, commemorazione di Guido Rossa ucciso dalle BR 42 anni fa. Massimo Bisca, presidente ANPI provinciale: Se… - AlessandroV1953 : RT @MarisaDenaro71: Angelo Petracca, carabiniere ausiliario ucciso per sventare una rapina il #22gennaio 1990 a Ceglie Messapica. Aveva 20… - RollaTiziano : RT @Anpinazionale: Ieri a Genova, commemorazione di Guido Rossa ucciso dalle BR 42 anni fa. Massimo Bisca, presidente ANPI provinciale: Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso per Piadinaro ucciso, chiesti 22 anni per la compagna il Resto del Carlino Nel Materano ucciso un uomo, grave un altro

(ANSA) - MATERA, 23 GEN - Un uomo, di circa 40 anni, è stato ucciso stamani a Rotondella (Matera) e un altro è rimasto gravemente ferito: secondo quanto si è appreso sarebbero stati colpiti con divers ...

"Le ho dato io la cintura". La folle sfida di TikTok che ha ucciso Antonella

Antonella, a soli 10 anni, è morta per una challenge su TikTok. "Ho il timore che qualcuno l'abbia contattata in privato", racconta il papà ...

(ANSA) - MATERA, 23 GEN - Un uomo, di circa 40 anni, è stato ucciso stamani a Rotondella (Matera) e un altro è rimasto gravemente ferito: secondo quanto si è appreso sarebbero stati colpiti con divers ...Antonella, a soli 10 anni, è morta per una challenge su TikTok. "Ho il timore che qualcuno l'abbia contattata in privato", racconta il papà ...