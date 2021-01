Turris, dopo quasi mezzo secolo l’Avellino torna al Liguori: i numeri di un derby storico (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorre del Greco (Na) – I giovanissimi di tutta Italia erano letteralmente “drogati” dal uso del Tamagotchi, mentre nel Regno Unito una quasi anonima J. K. Rowling pubblicava “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, la prima uscita di una delle saghe letterarie e cinematografiche più celebri dell’ultimo secolo. Dall’altra parte dell’oceano, negli Usa, un giovane Steve Jobs faceva invece il suo vittorioso ritorno in Apple, dopo aver lasciato l’azienda ben 12 anni prima. Accadeva questo nel mondo quando per l’ultima volta, quasi mezzo secolo fa, scendevano in campo allo stadio Liguori di Torre del Greco i corallini contro i lupi irpini. Sono passati ben 24 anni dall’ultimo derby, sotto l’ombra del Vesuvio, tra le due compagini ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorre del Greco (Na) – I giovanissimi di tutta Italia erano letteralmente “drogati” dal uso del Tamagotchi, mentre nel Regno Unito unaanonima J. K. Rowling pubblicava “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, la prima uscita di una delle saghe letterarie e cinematografiche più celebri dell’ultimo. Dall’altra parte dell’oceano, negli Usa, un giovane Steve Jobs faceva invece il suo vittorioso ritorno in Apple,aver lasciato l’azienda ben 12 anni prima. Accadeva questo nel mondo quando per l’ultima volta,fa, scendevano in campo allo stadiodi Torre del Greco i corallini contro i lupi irpini. Sono passati ben 24 anni dall’ultimo, sotto l’ombra del Vesuvio, tra le due compagini ...

JayPolemica : @umbertocipolla @PippoMM1 @Palermofficial Ho Sentito questa scusa troppe volte...Francavilla, Turris, Viterbese sol… - PippoMM1 : @umbertocipolla @JayPolemica @Palermofficial Dopo Catanzaro, abbiamo perso in casa con Francavilla, Turris, Foggia… - ILOVEPACALCIO : #SerieC: la classifica aggiornata dopo #TurrisVibonese - GazzettinoL : Serie C Gir C Turris-Vibonese Avellino-Cavese Palermo-Francavilla Monopoli-Catanzaro Catania-Foggia JuveStabia-Tern… -