Turner & Hooch – Turner e il Casinaro, tre nuovi ingressi nella serie tv Disney+ (Di sabato 23 gennaio 2021) Turner e il Casinaro il film con Tom Hanks degli anni ’80 diventa una serie tv per Disney+ ecco chi farà parte del cast Annunciata da oltre un anno Disney+ continua a lavorare a Turner & Hooch serie tv adattamento del film di fine anni 80 Turner e il Casinaro (come lo conosciamo in Italia) con Tom Hanks. Prodotta da Matt Nix e McG e 20th Tv la serie ha un ordine di 12 episodi ed è attualmente in fase di produzione. Il protagonista sarà Josh Peck nei panni di Scott Turner che invece di essere un detective come Tom Hanks nel film sarà un agente dei Marshal che eredita un cane molto grande e ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 23 gennaio 2021)e ilil film con Tom Hanks degli anni ’80 diventa unatv perecco chi farà parte del cast Annunciata da oltre un annocontinua a lavorare atv adattamento del film di fine anni 80e il(come lo conosciamo in Italia) con Tom Hanks. Prodotta da Matt Nix e McG e 20th Tv laha un ordine di 12 episodi ed è attualmente in fase di produzione. Il protagonista sarà Josh Peck nei panni di Scottche invece di essere un detective come Tom Hanks nel film sarà un agente dei Marshal che eredita un cane molto grande e ...

