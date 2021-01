Toti: il centrodestra non si chiami fuori da un governo di unità nazionale (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - «Non è il momento dei responsabili ma della responsabilità. E nessuno, nemmeno il centrodestra, può chiamarsi fuori» da un governo di unità nazionale che in una fase di piena emergenza sarebbe «un gabinetto di guerra, come tante volte è stato nella storia». Lo dice Giovanni Toti al Corriere della Sera. Il governatore della Liguria esclude comunque un appoggio al governo giallorosso: «Diciamo no a un governo Conte con questa geometria di forze ma anche a un eventuale terzo governo con questo premier, che passerebbe da una maggioranza gialloverde a una giallorossa a una arcobaleno: detto anche con simpatia umana verso la persona, con la quale ho lavorato e verso la quale non nutro risentimenti, ma non esistono uomini per tutte le stagioni». Un ... Leggi su agi (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - «Non è il momento dei responsabili ma della responsabilità. E nessuno, nemmeno il centrodestra, può chiamarsi» da undiche in una fase di piena emergenza sarebbe «un gabinetto di guerra, come tante volte è stato nella storia». Lo dice Giovannial Corriere della Sera. Il governatore della Liguria esclude comunque un appoggio algiallorosso: «Diciamo no a unConte con questa geometria di forze ma anche a un eventuale terzocon questo premier, che passerebbe da una maggioranza gialloverde a una giallorossa a una arcobaleno: detto anche con simpatia umana verso la persona, con la quale ho lavorato e verso la quale non nutro risentimenti, ma non esistono uomini per tutte le stagioni». Un ...

