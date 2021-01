Torino, infortunio Izzo: le condizioni del difensore granata (Di sabato 23 gennaio 2021) Armando Izzo è stato costretto a lasciare il campo contro il Benevento per un infortunio alla testa Armando Izzo, difensore del Torino, nell’intervallo della partita contro il Benevento è rimasto negli spogliatoi a causa di un problema alla testa dopo un duro scontro nel primo tempo. Il club granata ha comunicato le condizioni del difensore tramite una nota ufficiale. «Per quanto concerne il bollettino medico, in seguito al trauma cranico occorso durante la partita, Armando Izzo ieri sera è stato precauzionalmemte trasportato in ospedale a Benevento per alcuni accertamenti, che hanno dato esito negativo. Il calciatore, rientrato a Torino con la squadra nella notte, verrà rivalutato e monitorato nei prossimi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Armandoè stato costretto a lasciare il campo contro il Benevento per unalla testa Armandodel, nell’intervallo della partita contro il Benevento è rimasto negli spogliatoi a causa di un problema alla testa dopo un duro scontro nel primo tempo. Il clubha comunicato ledeltramite una nota ufficiale. «Per quanto concerne il bollettino medico, in seguito al trauma cranico occorso durante la partita, Armandoieri sera è stato precauzionalmemte trasportato in ospedale a Benevento per alcuni accertamenti, che hanno dato esito negativo. Il calciatore, rientrato acon la squadra nella notte, verrà rivalutato e monitorato nei prossimi ...

