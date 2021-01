TikTok, garante della privacy dispone blocco immediato: “Va accertata l’età degli utenti” (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – Il garante per la protezione dei dati personali ha disposto oggi per la popolare app TikTok il blocco immediato. E’ stata formalmente richiesta al social il blocco immediato “dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. TikTok e la scarsa verifica sull’età degli utenti Non avendo TikTok strumenti validi di verifica circa l’età dei suoi utenti, spiegano a Repubblica dal garante della privacy, questo equivale ad un blocco immediato dell’app. Dunque la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – Ilper la protezione dei dati personali ha disposto oggi per la popolare appil. E’ stata formalmente richiesta al social il“dell’uso dei datiper i quali non sia statacon sicurezzaanagrafica”.e la scarsa verifica sulNon avendostrumenti validi di verifica circadei suoi, spiegano a Repubblica dal, questo equivale ad undell’app. Dunque la ...

Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - ilpost : Il Garante della privacy ha disposto il blocco immediato di TikTok per gli utenti per cui non è stata accertata l’e… - Corriere : TikTok, dopo la bambina morta a Palermo il Garante della privacy dispone il blocco del social - ClarabellaBest : RT @Agenzia_Ansa: Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - ChiarettaV83 : RT @Agenzia_Ansa: Bimba morta a Palermo per la sfida social, il Garante blocca #TikTok #ANSA -