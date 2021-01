Tik Tok: oggi l'autopsia su bambina morta a Palermo. Tragedia anche in Pakistan (Di sabato 23 gennaio 2021) In Pakistan una nuova Tragedia è legata all'uso di TikTok, dopo la morte a Palermo di una ragazzina di 10 anni in seguito ad una "sfida" sul social. Un ragazzo di 17 anni è morto a Rawalpindi, in ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 gennaio 2021) Inuna nuovaè legata all'uso di TikTok, dopo la morte adi una ragazzina di 10 anni in seguito ad una "sfida" sul social. Un ragazzo di 17 anni è morto a Rawalpindi, in ...

RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - repubblica : Sfida estrema su Tik Tok, il neuropsichiatra Vicari “Non è colpa solo dei social. Mai il cellulare agli under 12” - Key4biz : #TikTok, blocco immediato dal #GarantePrivacy per chi non è accertata con sicurezza l’età: 'Blocco per assicurare i… - rep_firenze : Scappa di casa a 16 anni con un'amica conosciuta su Tik Tok: l'allarme della famiglia [di Andrea Bulleri] [aggiorna… - Giornaleditalia : Il garante blocca Tik Tok dopo il caso della bimba di Palermo -