Tik Tok, il Garante della privacy ha disposto il blocco (Di sabato 23 gennaio 2021) «Blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica». È quanto disposto dal Garante della privacy nei confronti del social network Tik Tok in seguito alla tragica morte della bambina di 10 anni a Palermo, trovata in fin di vita dai genitori mentre in bagno cercava, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, di partecipare alla Blackout challenge (la sfida online che consiste nel tenere il più possibile una cintura stretta al collo e resistere). I medici dopo alcune ore sono stati costretti constatarne la morte cerebrale. Leggi su vanityfair (Di sabato 23 gennaio 2021) «Blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica». È quanto disposto dal Garante della privacy nei confronti del social network Tik Tok in seguito alla tragica morte della bambina di 10 anni a Palermo, trovata in fin di vita dai genitori mentre in bagno cercava, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, di partecipare alla Blackout challenge (la sfida online che consiste nel tenere il più possibile una cintura stretta al collo e resistere). I medici dopo alcune ore sono stati costretti constatarne la morte cerebrale.

RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - repubblica : Sfida estrema su Tik Tok, il neuropsichiatra Vicari “Non è colpa solo dei social. Mai il cellulare agli under 12” - Key4biz : #TikTok, blocco immediato dal #GarantePrivacy per chi non è accertata con sicurezza l’età: 'Blocco per assicurare i… - Nicola01915145 : RT @essenzialemente: Chiuso il social TIK TOK,fino al 15 Febbraio. Panico tra le MILF - PatriJFC : @Agenzia_Ansa Ma non è tik tok, sono i bimbetti coglioni che le fanno ste cose -