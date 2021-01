Tik Tok chiuso un mese. Gli organi di Antonella salveranno tre bambini (Di sabato 23 gennaio 2021) Nino Materi Il Garante blocca il social ai minorenni fino al 15 febbraio. I genitori autorizzano l'espianto Antonella, 10 anni, ci ha lasciato, consentendo però a tre bambine come lei di rimanere con noi. I suoi genitori, quando giovedì sera hanno ricevuto dai medici il responso che mai avrebbero voluto sentire, si sono inginocchiati: «Gli organi di nostra figlia salveranno altre vite». Poi solo lacrime e silenzio. Anche i camici bianchi che fino all'ultimo hanno tentato di salvare Antonella si sono sciolti nell'abbraccio con una mamma e un papà che meritano affetto e vicinanza. Nessuno si permetta di accusarli di nulla. Perché, loro, non sono colpevoli di nulla. Piegati da un dolore che non li abbandonerà mai. Impossibile rassegnarsi alla morte di una figlia, vittima innocente di qualcosa di mostruoso: ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Nino Materi Il Garante blocca il social ai minorenni fino al 15 febbraio. I genitori autorizzano l'espianto, 10 anni, ci ha lasciato, consentendo però a tre bambine come lei di rimanere con noi. I suoi genitori, quando giovedì sera hanno ricevuto dai medici il responso che mai avrebbero voluto sentire, si sono inginocchiati: «Glidi nostra figliaaltre vite». Poi solo lacrime e silenzio. Anche i camici bianchi che fino all'ultimo hanno tentato di salvaresi sono sciolti nell'abbraccio con una mamma e un papà che meritano affetto e vicinanza. Nessuno si permetta di accusarli di nulla. Perché, loro, non sono colpevoli di nulla. Piegati da un dolore che non li abbandonerà mai. Impossibile rassegnarsi alla morte di una figlia, vittima innocente di qualcosa di mostruoso: ...

RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - repubblica : Sfida estrema su Tik Tok, il neuropsichiatra Vicari “Non è colpa solo dei social. Mai il cellulare agli under 12” - crocerossa : L'assurda morte di una ragazzina di 10 anni per partecipare a una sfida sui social. Il Vicepresidente #CroceRossa e… - iminwonder : Ho appena visto su tik tok un video che mi ha fatto piangere pure l’acqua del battesimo - NotizieFrance : ‘Bambini nei parchi e non su Tik Tok’, la protesta in piazza delle mamme (VIDEO) -