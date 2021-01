Tik Tok, Antonella: arrivati i risultati dell’autopsia (Di sabato 23 gennaio 2021) L’autopsia eseguita oggi all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo ha confermato la morte per asfissia per Antonella Sicomero la bimba di 10 anni morta durante una sfida sul social Tik Tok. L’esame eseguito dalla dottoressa Antonella Argo ha confermato l’ipotesi iniziale. La morte è stata provocata dallo strangolamento della cintura che la piccola si sarebbe legata al collo per partecipare ad una sfida tragica: (Continua..) riuscire a resistere senza respirare con un laccio al collo. Per la bimba soccorsa dai familiari e portata all’ospedale dei Bambini non c’è stato nulla da fare. In via Schiavuzzo, piccola strada tra la Kalsa e la Magione in tanti aspettano adesso il corpicino della bimba per celebrare il funerale. Le indagini della polizia postale proseguono. Al centro c’è il cellulare della piccola che ha un codice ... Leggi su howtodofor (Di sabato 23 gennaio 2021) L’autopsia eseguita oggi all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo ha confermato la morte per asfissia perSicomero la bimba di 10 anni morta durante una sfida sul social Tik Tok. L’esame eseguito dalla dottoressaArgo ha confermato l’ipotesi iniziale. La morte è stata provocata dallo strangolamento della cintura che la piccola si sarebbe legata al collo per partecipare ad una sfida tragica: (Continua..) riuscire a resistere senza respirare con un laccio al collo. Per la bimba soccorsa dai familiari e portata all’ospedale dei Bambini non c’è stato nulla da fare. In via Schiavuzzo, piccola strada tra la Kalsa e la Magione in tanti aspettano adesso il corpicino della bimba per celebrare il funerale. Le indagini della polizia postale proseguono. Al centro c’è il cellulare della piccola che ha un codice ...

