The King's Man: ennesima vittima della politica del rinvio? (Di sabato 23 gennaio 2021) La Disney si accoda a MGM e Sony per quanto riguarda i rinvii. La casa di Topolino ha deciso di rimandare ad Agosto l' uscita nelle sale di The King's Man- Le origini, prequel della celebre saga creata da Matthew Vaughn. Il film originariamente previsto per il 18 Settembre 2020, ha subito diversi slittamenti fino ad arrivare ad una data definitiva. La pellicola arriverà nelle sale il 20 Agosto 2021. The King's Man: inizia la nuova era dei rinvii? The King's Man non è altro che l'ennesima vittima di una politica di rinvio che moltissime major stanno portando avanti ormai da mesi. Le sale chiuse, la distribuzione limitata e la situazione sanitaria complessa non favoriscono l' uscita di nuovi lungometraggi. La Disney già da qualche tempo ha ...

