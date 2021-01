Tennis | Volandri nuovo capitano Italia in Coppa Davis

SuperTennisTv : L'Italia ???? di #DavisCup ha un nuovo capitano: @FilippoVolandri prende il posto di Barazzutti! Benvenuto Filo ?? Gr… - SkySport : Coppa Davis, Filippo Volandri nuovo capitano dell'Italia - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: L'Italia ???? di #DavisCup ha un nuovo capitano: @FilippoVolandri prende il posto di Barazzutti! Benvenuto Filo ?? Grazie… - Fprime86 : RT @Alenize82: Filippo #Volandri nuovo capitano di Coppa Davis #tennis #tennisitaliano #coppadavis #daviscup - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Cambio sulla panchina di Coppa #Davis: il nuovo c.t. è #Volandri -

Finisce l’era di Corrado Barazzutti in Coppa Davis, l’Italia del tennis si affida a Filippo Volandri. E’ lui, a quanto ha deciso il consiglio federale della Fit, il nuovo capitano azzurro nella compet ..."A Corrado - ha proseguito Binaghi - va il nostro 'grazie' piu' sincero per i risultati che ha ottenuto e per l'esempio che ha saputo dare a giocatrici e giocatori italiani per due decenni. A Filippo ...