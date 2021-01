Tempesta d’Amore trama di domenica 24 gennaio 2021, Lucy mente, Christoph scopre delle verità su Karl (Di sabato 23 gennaio 2021) Bela pensa di fissare la data del matrimonio con Lucy, ma lei mente in quanto pensa a Paul. Intanto, durante la puntata di Tempesta d’Amore di domenica 24 gennaio 2021, vediamo che Christoph fa una scoperta su Karl e pensa che l’uomo Ariane siano complici e comincia a indagare. Cosa ha scoperto? Tempesta d’Amore anticipazioni, Franzi sospetta di Tim, ma lui incolpa Steffen Dalle anticipazioni di Tempesta d’Amore di domenica 24 gennaio 2021, il sidro che Franzi offre al suo potenziale e ricco cliente appare fin troppo dolce e l’uomo se ne va via subito. Da questo gesto vediamo che Franzi è incredula, infatti non sa come ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 gennaio 2021) Bela pensa di fissare la data del matrimonio con, ma leiin quanto pensa a Paul. Intanto, durante la puntata didi24, vediamo chefa una scoperta sue pensa che l’uomo Ariane siano complici e comincia a indagare. Cosa ha scoperto?anticipazioni, Franzi sospetta di Tim, ma lui incolpa Steffen Dalle anticipazioni didi24, il sidro che Franzi offre al suo potenziale e ricco cliente appare fin troppo dolce e l’uomo se ne va via subito. Da questo gesto vediamo che Franzi è incredula, infatti non sa come ...

