SV Darmstadt-Holstein Kiel domenica | ore 13 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 23 gennaio 2021) Fortuna e Greuther Furth hanno pareggiato e si presenta dunque una buona chance per la squadra ospite di superarle e riprendersi una piazza utile, anche se la vittoria in 2. Bundesliga manca da tre partite. Bisogna però almeno citare il clamoroso successo in Coppa di Germania, in cui die Störche (le cicogne) hanno eliminato il InfoBetting: Scommesse Sportive e