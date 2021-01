Su Raitre “Il posto giusto” è per il fratello di Marrazzo: è polemica sul nuovo conduttore (Di sabato 23 gennaio 2021) A viale Mazzini, circola una battuta: li chiamano grillini, ma sono cavallette. I pentastellati la fanno insomma da padroni. L’ultimo caso, segnalato dal sito Vigilanza Tv, riguarda il prossimo conduttore di Raitre, Giampiero Marrazzo, fratello di Piero. Sì proprio lui, il giornalista Rai ed ex governatore della Regione Lazio. La polemica riguarda soprattutto l’aspetto tecnico. Nessuno dubita della professionalità di Marrazzo junior, ma il fatto che non sia una risorsa interna Rai, fa a pugni con la filosofia annunciata finora a viale Mazzini. Qualche esempio? Lo fa appunto l’articolo di Vigilanza Tv. Sottile cacciato perché esterno. Per il fratello di Marrazzo non c’è problema Salvo Sottile era stato liquidato dalla Rai con la scusa che andavano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) A viale Mazzini, circola una battuta: li chiamano grillini, ma sono cavallette. I pentastellati la fanno insomma da padroni. L’ultimo caso, segnalato dal sito Vigilanza Tv, riguarda il prossimodi, Giampierodi Piero. Sì proprio lui, il giornalista Rai ed ex governatore della Regione Lazio. Lariguarda soprattutto l’aspetto tecnico. Nessuno dubita della professionalità dijunior, ma il fatto che non sia una risorsa interna Rai, fa a pugni con la filosofia annunciata finora a viale Mazzini. Qualche esempio? Lo fa appunto l’articolo di Vigilanza Tv. Sottile cacciato perché esterno. Per ildinon c’è problema Salvo Sottile era stato liquidato dalla Rai con la scusa che andavano ...

