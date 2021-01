Stregoneria contro il Covid | positiva ministra dello Sri Lanka che usò una pozione

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 23 gennaio 2021) Solo il mese scorso a migliaia si erano messi in fila, nella città di Kegalle, a nordovest di Colombo in Sri, per ottenere una dose della ‘’ che, a detta anche delladella Sanità che la aveva pubblicamente assunta, proteggeva dal. Oggi la notizia che la stessa responsabile della Sanità, Pavithra Wanniarachchi, è risultataal-19 dopo due test ed è in isolamento. La comunità scientifica aveva messo in guardia dalla somzione di quel prodotto presentato come antidoto al: uno sciroppo a base di miele e noce moscata, preparato - avevano detto ai media locali i suoi produttori - seguendo indicazioni di natura divina, cioè quelle che la dea hindù Kaali aveva dettato apparendo in sogno ad uno di loro. ...