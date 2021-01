Stop al Frecciarossa da Ancona a Milano La rabbia del presidente Acquaroli | ' Scelta inaccettabile'

(Di sabato 23 gennaio 2021)- Addio alpere ritorno. Nel piano di riduzione delle corse operato da Ferrovie dello Stato in seguito alla drastica diminuzione di utenti dovuta al Covid ,si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Stop Frecciarossa

il Resto del Carlino

La rabbia del governatore Francesco Acquaroli: "Una decisione inammissibile e incomprensibile che danneggia le Marche" ..."Incomprensibile e non accettabile per l’utenza marchigiana la scelta di Ferrovie dello Stato di sopprimere il Frecciarossa Ancona-Bologna-Milano". Lo spiega in una nota il presidente della Regione Ma ...